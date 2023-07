Fuga di gas con fiammata a Samarate: allarme in via De Gasperi

Allarme ieri mattina a Samarate per una fuga di gas in via De Gasperi nella frazione di San Macario. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre gli operai della rete di distribuzione sul territorio comunale hanno isolato il tratto di condotta lesionato all’interno di un cantiere. Per cause da chiarire la condotta è stata danneggiata e il flusso di gas si è incendiato, sviluppando una fiamma, spenta intorno alle 12,30. L’accesso a via De Gasperi è stato chiuso per permettere l’intervento dei vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte, presenti sul posto la Protezione civile e il sindaco Enrico Puricelli. Per rendere possibile lo scavo e quindi la sistemazione del tratto danneggiato, è stata sospesa l’erogazione di metano che ha comportato disagi solo per una famiglia. La strada ieri è rimasta chiusa fino alle 19, oggi dalle 8 alle 12 sarà chiusa di nuovo per l’asfaltatura nel tratto interessato.