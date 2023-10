Fuga di gas a scuola. Metano dalla caldaia. Due maestre intossicate. Dodici alunni soccorsi

Una fuga di gas in una scuola nel tardo pomeriggio di ieri ha causato malori fra alunni e personale. La causa, una fuoriuscita di metano durante la manutenzione della caldaia della primaria San Lucio. Due insegnanti di 26 e 29 anni sono state portate in ospedale per i sintomi provocati da una lieve intossicazione con tosse, cefalea e raucedine. Sul posto sono stati visitati ma non portati in ospedale dodici bambini dell’istituto che presentavano qualche sintomo.

A scuola era presente soltanto una classe che stava facendo l’orario prolungato, in tutto una ventina di persone. Secondo alcuni genitori un forte odore di gas aveva invaso l’edificio e la classe è stata fatta uscire in via precauzionale. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai mezzi del 118 e ai carabinieri di Tradate. La situazione è risultata meno grave del previsto. A perdere gas lo sfiato delle tubature. Rimane da capire come possa essere stato dato il permesso di intervenire sul circuito di riscaldamento con i bambini ancora presenti a scuola.

Sul posto anche il sindaco Clara Dalla Pozza, arrivata subito nel cortile della scuola: "La caldaia è nuova, è stata installata quest’estate ed è a norma". Secondo il sindaco, l’addetto aveva anticipato alle educatrici di chiudere le finestre perché l’intervento avrebbe potuto far rilasciare nell’aria odore di gas. L’avviso, però, non sarebbe bastato perché una delle educatrici ha fatto uscire di corsa in cortile tutti i bambini. "Non c’è stata alcuna perdita né alcun pericolo – spiega il sindaco – Solo tanto trambusto".

