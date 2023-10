Francesco Attolini e la strana foto di Adolf Hitler: bufera sull’amministratore di Agesp energia

Bufera politica su Francesco Attolini, amministratore unico di Agesp energia, in quota Fratelli d’Italia, che sul suo profilo fb ha pubblicato l’immagine di una montagna dalla quale per un effetto ottico elaborato con un programma informatico si staglia la figura di Adolf Hitler con il braccio teso.

Immediata la reazione indignata del circolo bustese del Pd che con il segretario cittadino Paolo Pedotti ha diffuso un comunicato nel quale chiede le dimissioni di Attolini. Si legge nella nota:

"Nei giorni in cui lo Stato di Israele si trova a fronteggiare una nuova aggressione da parte dei terroristi di Hamas, l’amministratore unico di Agesp Energia Francesco Attolini strizza l’occhio alla peggiore destra”.

Per il Pd “è arrivato il momento per Francesco Attolini di dimettersi per lasciare il posto a persone più attente a rappresentare l’interesse di una società a capitale pubblico. Anche il Sindaco Antonelli e l’intero gruppo Agesp dovrebbero riflettere sull’accaduto e prendere nettamente le distanze. È una questione di credibilità delle istituzioni pubbliche”.

