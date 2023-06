Fornaio legnanese conquista Roma Primo premio al suo pane paesano

di Silvia Vignati

L’anno scorso si era classificato al secondo posto, oggi al primo. Ancora un prestigioso riconoscimento per Nicolò Grazioli, il fornaio che punta sempre a migliorare e innovare i suoi prodotti. Giovedì la Camera di Commercio di Roma lo ha premiato per il suo “pane paesano” Siamo nell’ambito del Premio Roma, il XVIII concorso nazionale per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali. "Ci si iscrive in maniera gratuita - spiega Nicolò, 32 anni -, scegliendo a quale categoria concorrere: pani di frumento di grano duro, pani di frumento di grano tenero, pani di frumento di grano duro e tenero insieme, pani e prodotti con l’impiego di cereali minori, pani conditi dolci e salati. Noi siamo stati premiati per il nostro "pane paesano", fatto con frumento di grano tenero. Le degustazioni sono avvenute al buio, la giuria ha assaggiato oltre 160 prodotti. In concorso 58 aziende di tutta Italia, 14 premiate con una targa". In città il forno Grazioli è in via Rossini, un secondo negozio è in via Giolitti, mentre a Milano un terzo negozio si trova in via Poliziano. Nicolò è raggiante: "Il Premio Roma valorizza i prodotti locali, la tradizione e l’innovazione insieme. Io e tutto il mio staff, siamo felici. Secondi nel 2022, ora siamo primi. Il grano tenero si coltiva soprattutto nel nord Italia, mentre al sud c’è una forte tradizione per il grano duro. Abbiamo migliorato il nostro prodotto, ed è una soddisfazione grande. È il risultato di un lavoro iniziato da mio padre Massimo e portato avanti da me e dalla mia famiglia". Massimo Grazioli, indimenticato fornaio, scomparso nel 2016, capace di intrattenerti con una lectio magistralis sui grani antichi, anche se entravi solo a comprare una focaccina. Massimo, il fornaio prescelto da Bruce Springsteen, che in occasione dei concerti milanesi aveva sempre richiesto il suo pane. Nicolò è il suo degno erede.