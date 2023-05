Folla per l’addio a Carlo Monoli Aveva 101 anni

Ieri mattina nella chiesa di Sant’Edoardo sono stati celebrati i funerali di Carlo Monoli, scomparso a 101 anni. Una figura di spicco in città, era Cavaliere del Lavoro, imprenditore nel settore degli autotrasporti, appassionato uomo di sport (con incarichi all’interno del CONI), promotore di importanti progetti in particolare a sostegno delle imprese artigiane, a cui seppe dare impulso, sempre propositivo, lo sguardo imprenditoriale sempre avanti e attento alla vita della città fino all’ultimo.Un grande uomo, un grande bustocco che parlava con i fatti, rimasto umile pur nella grandezza per i traguardi raggiunti. Un esempio.