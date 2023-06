Festival giovani Le star dei remi alla Schiranna

di Lorenzo Crespi

A due settimane dalla tappa di Coppa del mondo la Schiranna ospita un altro grande evento di canottaggio. Dai big del remo si passa ai campioni del futuro, con il Festival dei Giovani "Gian Antonio Romanini". La manifestazione organizzata dalla Canottieri Varese si svolgerà sulle acque del Lago di Varese a partire dalla mattina di oggi, venerdì 30 giugno, fino a domenica 2 luglio. Ancora una volta cifre record: per l’edizione 2023 sono 140 le società e 2209 gli atleti coinvolti per un totale di 5700 equipaggi in gara, con partenze ogni tre minuti. Numeri che ricadono anche sul territorio con un grande ritorno turistico legato alla competizione: più di 20mila i pernottamenti previsti per la tre giorni di gare. Tutti gli equipaggi in gara correranno su un percorso di 1000 metri, esclusi gli Allievi A che si cimenteranno in esibizioni sui 250 metri.

Alle 12.30 di oggi dopo le prime gare la cerimonia d’apertura del festival, con lo spettacolo acrobatico di Ada Ossola e del suo staff, l’inno d’Italia, l’alzabandiera e l’accensione del tripode che sarà effettuata dall’atleta più giovane iscritto in gara. Non solo sport ma anche intrattenimento, con la presenza del campione olimpico Giuseppe Vicino e il contest organizzato per i 135 anni della Federazione Italiana Canottaggio, che saprà coinvolgere non solo gli atleti ma anche tutti coloro che in questi giorni si avvicineranno al lago. Durante il weekend tutti gli appassionati che vorranno assistere alla kermesse tricolore potranno farlo dalla tribuna dedicata, accessibile gratuitamente. "Siamo molto felici di ospitare questo festival - ha detto il direttore generale della Canottieri Varese Pierpaolo Frattini - abbiamo segnato ancora una volta un record in termini di presenza e questo è importantissimo dal punto di vista sportivo ma anche turistico". La Canottieri Varese difenderà il titolo vinto l’anno scorso.