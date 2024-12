Festa della Madonna in Prato: mercatino natalizio e tradizioni a San Michele

Oggi la parrocchia di San Michele, in collaborazione con l’Associazione Piccole Mani, organizza la tradizionale festa della Madonna in Prato. In piazza San Michele sarà allestito un mercatino natalizio con articoli artigianali e alimentari, non mancheranno i “cupeti” (le coppette), tipici dolci bustocchi.

Presenti oggi anche gli Ambulanti di Forte dei Marmi con i loro banchi in piazza Manzoni e via Quintino Sella, fino all’incrocio con via Vespri Siciliani. Il momento culminante della festa sarà alle 15.30 con il tradizionale lancio dei palloncini con le letterine e la benedizione delle statuette di Gesù Bambino da collocare sul presepe.

Intorno alle 16,30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale, che con il suo carico di sorrisi e sorprese renderà ancora più magica l’atmosfera natalizia. Infine, all’interno della chiesa parrocchiale di San Michele sarà possibile visitare il presepe storico realizzato nella navata centrale, che rimarrà allestito fino all’Epifania. A partire dal giorno di Natale il presepe sarà arricchito con musica e giochi di luci.