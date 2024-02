Famiglie tutelate. Ok in Giunta alla Baby card

E’ stata approvata in giunta a Gallarate nei giorni scorsi la "Baby Card 2024", obiettivo sostenere le famiglie residenti in città che hanno avuto nel 2023 il secondo figlio o successivi. Quest’anno si differenzia per il sistema di calcolo nell’assegnazione del contributo, per la prima volta, infatti, viene introdotto in forma sperimentale il Fattore Famiglia Gallarate, mutuato dal Fattore Famiglia Lombardo, per una definizione più congrua della reale capacità contributiva del nucleo familiare. "Anche quest’anno – sottolinea il sindaco Andrea Cassani (nella foto) - contribuiamo a dare un sostegno alle famiglie gallaratesi che hanno scelto di far crescere la famiglia". Il contributo partirà da una base di 250 euro, sarà destinato a un totale di 65 famiglie. Successivamente un importo di 8750 euro verrà suddiviso tra le 65 famiglie in graduatoria in base ai criteri del "Fattore Famiglia Gallarate". Domande dal 26 febbraio e fino al 29 marzo.