"Famiglie sicure a passeggiare la domenica"

La Protezione animali di Legnano (Pal) interviene in merito all’uccisione di un cane nel Parco del Roccolo da parte di un cacciatore, avvenuta qualche giorno fa. Lo fa per voce della responsabile della struttura di via Don Milani, Nelly Legnani (nella foto): "Noi tutti della Pal siamo vicini alla famiglia di Uma. Quanto accaduto è tragico e speriamo possa definitivamente spingere gli organi competenti a prendere provvedimenti a riguardo. Pensiamo sia assolutamente necessario e prioritario stabilire, delle regole che tutelino i cittadini da altri incidenti simili, forse si potrebbe cominciare almeno a stabilire dei confini temporali in modo da tutelare gli avventori del parco: per esempio è sensato pensare che la domenica le famiglie possano sentirsi al sicuro durante una passeggiata nella natura".

Silvia Vignati