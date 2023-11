Falso carabiniere e finto avvocato raggirano anziana: via soldi e ori

Un falso carabiniere e un finto avvocato hanno raggirato un’anziana residente di Saronno. L’episodio si è verificato l’altro giorno nel centro della città, intorno a mezzogiorno. I truffatori si sono presentati alla porta della donna, chiedendo il permesso di entrare. Con simulata attenzione e gentilezza, le hanno comunicato che il figlio aveva subito un grave incidente, riportando ferite gravi. Per rendere la truffa più credibile, hanno orchestrato una chiamata telefonica con un complice che si è fatto passare per il figlio, implorando la madre di consegnare loro tutti i soldi e i gioielli presenti in casa. Preoccupata per le condizioni del figlio e temendo problemi legali, come paventato dal finto carabiniere, la pensionata ha ceduto alle richieste del finto avvocato, consegnando loro denaro e gioielli. Dopo averla rassicurata sul fatto che stesse facendo la cosa giusta, i truffatori sono fuggiti. I parenti della donna, informati del fatto, hanno contattato i veri carabinieri per la denuncia. S.G.