Fagnano Olona, caricato e ferito da un toro: allevatore trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Fagnano Olona (Varese), 30 novembre 22023 – Un allevatore è stato travolto e ferito da un toro, questa mattina, a Fagnano Olona, in provincia di Varese. L’uomo, 54 anni, è stato soccorso e portato in elicottero al Niguarda a Milano, ma non è in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’animale stava pascolando in una zona agricola, alla periferia del paese, quando all’improvviso ha caricato il cinquantaquattrenne che se l’è vista davvero brutta.

Lanciato l’allarme, sono arrivati subito sul posto gli operatori sanitari, l’elisoccorso, la Polizia locale e i vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni del pastore sono apparse meno gravi di quanto si era temuto all’inizio, l’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto quindi con l’elisoccorso è stato trasportato al Niguarda a Milano.

Il cinquantaquattrenne è noto in paese per il fatto che i suoi animali pascolano liberi nei terreni altrui motivo questo che in passato ha scatenato liti con i proprietari sfociati in denunce nei suoi confronti.