Fagnano Olona, sversamento non autorizzato nel fiume Olona: individuati i responsabili

Fagnano Olona (Varese) – Uno sversamento non autorizzato nel fiume Olona, tra Fagnano Olona e Gorla, ma questa volta la prontezza di spirito dagli “osservatori” che il gruppo degli “Amici dell’Olona” ha nei vari tratti del fiume e ancora prima l’intervento del gestore Alfa srl, ha portata a un intervento celere e a individuare gli autori dello stesso sversamento.

“L’ Inquinamento è stato prontamente segnalato da un amico che già si è distinto per i suoi molti interventi a favore del nostro fiume – spiegava ieri il riferimento degli Amici dell’Olona, Franco Brumana -. In provincia di Varese abbiamo poi la fortuna di un gestore del sistema idrico molto attento, pronto ed efficace. Si tratta di Alfa srl: i tecnici di Alfa erano già prontamente intervenuti perché lo scarico era stato segnalato dal teleallarme dello scolmatore. Hanno svolto nell’immediatezza le indagini necessarie ed hanno individuato l’azienda responsabile dell’inquinamento”. Come spigato allo stesso Brumana, in questa occasione Alfa ha provveduto a informare le autorità competenti e il prossimo passo dovrebbe essere quello delle sanzioni.