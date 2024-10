Fabbriche e Memoria. Al Museo del Tessile rivive la Città delle 100 ciminiere

Un viaggio nella storia dell’industria tessile attraverso l’architettura, le fabbriche delle famiglie di industriali del cotone (Ponti, Cantoni, De Angeli Frua, Crespi, Dell’Acqua e Bernocchi) che, tra Ottocento e Novecento, con i loro impianti industriali, case per i lavoratori, convitti, scuole e ospedali, hanno contribuito al cambiamento economico e sociale nel territorio lombardo: a proporre il suggestivo percorso è la mostra “Fabbriche e memoria - Dall’Olona all’Adda- Busto Arsizio, la città delle 100 ciminiere“, a cura di Renata Castelli, Antonella Checchi, Graziella Clementi e Luisa Pagani, visitabile al Museo del Tessile, a Busto Arsizio, fino al 17 ottobre. Particolare attenzione è data alle tipologie architettoniche di fabbrica che sono state adottate anche in relazione ai processi produttivi e alle soluzioni abitative che gli industriali promossero nel loro territorio.

Cuore della trasformazione è stata la Valle Olona, ma un rilievo particolare è stato dato alla storia industriale di Busto Arsizio, la “Città delle Cento Ciminiere“, dove, continuando una consuetudine secolare della lavorazione tessile, nel corso dell’Ottocento si ebbe una straordinaria espansione industriale a cui si aggiunse quella siderurgica e meccanica per la produzione dei macchinari e dei pezzi di ricambio.

Oggi molte delle gloriose fabbriche tessili sono dismesse e una parte consistente del patrimonio di archeologia industriale è andato perduto, ma nel territorio varesino non mancano edifici storici rigenerati e divenuti realtà con finalità culturali e sociali, come, a Busto Arsizio, i Molini Marzoli, ora sede di uffici comunali, e il Cotonificio Bustese (ora Museo del Tessile), le Officine Caproni di Somma Lombardo ora Volandia. Riportare l’attenzione sul patrimonio architettonico industriale diventa, con la mostra, l’occasione per riscoprire importanti e significativi “depositi della memoria“, ma anche riflettere sulla trasformazione del paesaggio. L’ingresso è gratuito, questi gli orari: da martedì a giovedì 14.30-18, venerdì 9.30-13 e 14.30-18, sabato 14.30-18.30, domenica 15-18.30. Sabato 12 ottobre invece l’appuntamento è alle 15 con “La fabbrica ritrovata“, performance teatrale itinerante negli spazi del Museo del tessile, a cura di Crt Teatro-Educazione, con la direzione artistica di Gaetano Oliva, un percorso per ritrovare la memoria collettiva di ciò che nel passato è stato luogo di lavoro e di fatica. Da non dimenticare.

Rosella Formenti