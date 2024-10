Eventi in jazz al debutto . Apre Eugenio Finardi

“Eventi in jazz“ debutta sabato con Eugenio Finardi. Con lui in cartellone fino al 15 novembre tra Busto Arsizio e Castellanza grandi nomi del jazz italiano come Giovanni Falzone, Tino Tracanna, Andrea Andreoli e Roberto Olzer nonché progetti originali con Salvatore Bonafede, i Mandolinisti Bustesi e il ballerino di tip tap Tommaso Maria Parazzoli. Infine la Verdi Jazz Orchestra diretta da Pino Jodice con special guest Emanuele.

Per l’inaugurazione, sabato alle 21 al Teatro Sociale di Busto Arsizio, Finardi porterà in scena il progetto “Euphonia Suite“ affiancato dai jazzisti Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax.

Per il secondo appuntamento, sabato 19 sempre al Teatro Sociale, sarà di scena Giovanni Falzone, trombettista e compositore tra i più apprezzati. Alla guida del quartetto Young Spirits, con Diego Albini al pianoforte, Enrico Palmieri al contrabbasso e Alfonso Donadio alla batteria, condividerà il palco con il sassofonista Tino Tracanna e il trombonista Andrea Andreoli. Venerdì 25 ottobre la rassegna si sposta al Cinema Teatro Dante di Castellanza per il concerto del trio del pianista, compositore e arrangiatore Roberto Olzer, ospiti speciali la cantante Sonia Spinello e il trombettista Mario Mariotti.

Per la penultima data, l’8 novembre al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio, sul palco il pianista jazz Salvatore Bonafede, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, e Tommaso Maria Parazzoli, ballerino di tip tap. Infine venerdì 15 novembre al Cinema Teatro Dante di Castellanza, riflettori puntati sulla Verdi Jazz Orchestra diretta dal Maestro Pino Jodice, con Emanuele Cisi, sassofonista di fama internazionale, e la big band composta dai migliori studenti del Conservatorio di Milano con il nuovo album “Flying over the clouds“.

Paola Pioppi