Evade da casaper acquistarebirre e salamelle

Era andato a fare la spesa, in un orario incompatibile con i domiciliari a cui era sottoposto. Per quella violazione avvenuta a maggio, a Induno Olona, un 46enne è stato condannato da lgiudice monocratico di Varese a otto mesi di reclusione.

L’uomo, con diversi precedenti penali, quel giorno era stato arrestato dai carabinieri fuori dal supermercato, in compagnia di altri tre pregiudicati.

I quattro avevano birre e salamelle. All’esterno del supermercato i carabinieri trovarono altra carne e formaggio, merce di cui il 46enne non fu in grado di giustificare la provenienza. Sul fatto sono in corso indagini. L’uomo è tuttora agli arresti domiciliari.