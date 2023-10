Maxi emergenza sanitaria a Solbiate Olona. Ma è tutto finto: esercitazione per gli studenti di Disaster Medicine

Solbiate Olona (Varese) – Pazienti gravi, gravissimi. Sangue ovunque, persone in barella, senza i sensi. Uno scenario drammatico, ma per fortuna finto. A Solbiate Olona nei giorni scorsi è andata in scena una maxi esercitazione nell’ambito dell’European Master in Disaster Medicine (EMDM) organizzato dall'Università del Piemonte Orientale congiuntamente con la Vrije Universiteit Brussel e giunto alla 21esima edizione.

L'esercitazione, che è consistita in una simulazione di maxi emergenza sanitaria in scala reale, ha visto la partecipazione di circa 150 studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Infermieristica dell'Università del Piemonte Orientale nel ruolo di pazienti simulati, di circa 70 soccorritori appartenenti alle associazioni che hanno collaborato all'iniziativa, di circa 50 persone dello staff organizzativo, oltre al personale militare che si è occupato della conduzione dell'ospedale da campo ROLE 3 del 1° Reparto di Sanità "Torino" dell'Esercito Italiano e di 35 studenti dell'European Master in Disaster Medicine.

All'esercitazione, promossa dall'Università del Piemonte Orientale, hanno preso parte l'Esercito Italiano con la partecipazione del 1° Reparto di Sanità di Torino e il Reggimento Gestione Aree di Transito - RSOM di Bellinzago Novarese (dipendenti dal Comando Logistico dell'Esercito per il tramite del Comando dei Supporti Logistici), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, l'Agenzia Regionale Urgenza e Emergenza della Lombardia con le articolazione dell'AAT 118 Varese e del NUE 112 di Como, la Croce Rossa Italiana con la partecipazione dei Comitati della Provincia di Varese e di Novara e l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

Numerosi mezzi di soccorso sia sanitari (ambulanze) sia dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e dell'Esercito sono stati impegnati nel corso dell'evento. La Prefettura di Varese ha fornito il proprio supporto nella fase organizzativa dell'evento, facendosi promotrice della partecipazione all'esercitazione da parte di tutte le componenti del sistema di protezione civile e difesa civile presenti sul territorio.

Il Comune di Solbiate Olona ha partecipato attivamente all'organizzazione dell'esercitazione, fornendo il proprio supporto tecnico logistico e mettendo a disposizione degli organizzatori le aree ove si sono svolti i vari scenari esercitivi. Le Forze dell'Ordine, anch'esse coinvolte, hanno garantito una cornice di sicurezza nel corso della manifestazione.