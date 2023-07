Escursionista cade nel fiume a Busto Garolfo: salvata dal 118

Brutta avventura per una sessantaduenne di Busto Garolfo che ieri l’altro, durante una passeggiata lungo i sentieri della Val Vigezzo, è caduta fratturandosi il polso e il bacino. La donna stava percorrendo il sentiero che dalla località Vigiallo di Malesco conduce alla Valle Loana quando a un tratto è scivolata finendo nel fiume sottostante. La donna, impossibilitata a muoversi, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto, la richiesta è stata raccolta da un escursionista che stava passando a poche decine di metri di distanza. Viste le gravi condizioni della donna e l’impossibilità a muoversi, l’uomo ha subito allertato i soccorritori giunti sul posto con il supporto di un elicottero del 118 di Como.

Difficili le operazioni di recupero che hanno impegnato i soccorritori per circa due ore a causa della zona impervia dove si trovava la donna, mentre la folta vegetazione ha reso difficoltoso il recupero con i verricelli in dotazione ai velivoli dell’elisoccorso.

A pochi chilometri di distanza, i partenti, in ansia per aver perso i contatti con l’anziana signora, avevano già provveduto ad allertare i carabinieri giunti sul posto dell’incidente per avvisare la famiglia del ritrovamento della malcapitata escursionista. Caricata con la barella sull’elicottero, la donna è stata poi trasportata in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese dove saranno effettuati gli opportuni accertamenti per scongiurare eventuali lesioni interne. Per l’anziana signora i quattro passi verso la piccola edicola dedicata a Sant’Antonio lungo la strada per la Valle Loana avrebbero potuto tramutarsi in pochi istanti in una tragedia.

Paolo Mattelli