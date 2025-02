Escandescenze in commissariato. Straniero patteggia, verrà espulso

Arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale un trentenne di nazionalità algerina, irregolare sul territorio. Nel corso di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, la Volante del Commissariato di Gallarate ha notato, sotto i portici antistanti la stazione ferroviaria, la presenza di due giovani in atteggiamento sospetto e ha deciso di procedere al loro controllo. I due alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire ma sono stati fermati e accompagnati negli uffici del Commissariato, dagli accertamenti sono risultati essere un italiano di 21 anni ed un algerino di 30, non in regola con le norme per il soggiorno. Il trentenne ha cominciato a manifestare atteggiamenti aggressivi verso i poliziotti, quindi ha aperto una finestra con l’intento di lanciarsi, ma gli agenti lo hanno trattenuto allo stesso tempo sono stati colpiti con calci e pugni. Due operatori hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Gallarate per ferite riportate durante l’intervento. Durante il processo per direttissima l’arrestato ha patteggiato la pena di un anno e 4 mesi di reclusione, verrà espulso.R.F.