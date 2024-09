Ecco ApeMaga. L’arte arriva nei quartieri

L’arte…viaggia, a Gallarate lo farà con un Ape Piaggio: l’ApeMaga attrezzato per portare i laboratori artistici all’esterno del Museo Maga nei quartieri cittadini. Si tratta di una delle due iniziative promosse a corollario delle mostre che saranno ospitate negli spazi di via De Magri dal 12 ottobre, "Arte e Design. Design è Arte" e il Premio Arti Visive Città di Gallarate "Hyperdesign". L’altra iniziativa destinata a suscitare curiosità e interesse è "Dentro la città c’è casa mia", ed è promossa dal Maga e dal Premio Gallarate in collaborazione con gli assessorati alle Attività formative e alle Attività economiche di Gallarate ed il circuito dei negozianti di Gallarate.

Si tratta di un itinerario del design tra le vie del centro città, proposto ai cittadini chiedendo in prestito loro oggetti di design di uso comune (si pensi alla mitica Moka), dal prossimo novembre, i più storici e significativi saranno esposti nelle vetrine dei negozi aderenti all’iniziativa. E poi ci sarà l’ApeMaga, sabato dalle 15 alle 17, tappa all’oratorio di Sciarè,obiettivo avvicinare un nuovo pubblico all’arte, portata negli oratori, nelle scuole, nelle piazze, quindi sabato 5 ottobre allo spazio esterno della Palestra Plesso Primaria Battisti, sabato 19 ottobre all oratorio di Caiello. Il veicolo è stato appositamente attrezzato per condurre dei laboratori itineranti a cura del Dipartimento Educazione al Patrimonio e Alta formazione. Durante gli incontri i partecipanti saranno invitati a disegnare gli skyline dei diversi quartieri e ricomporne le linee su una grande superficie comune, creando così molteplici orizzonti da colorare con i materiali messi a disposizione per l’attività. Gli elaborati finali saranno esposti al museo Maga domenica 27 ottobre. Rosella Formenti