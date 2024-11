Duemilalibri è già un grande successo

Ha preso il via domenica Duemilalibri, appuntamento che in questa edizione compie 25 anni. Un traguardo notevole per il festival dedicato ai libri e alla lettura, come ha sottolineato il sindaco Andrea Cassani in sede di presentazione del programma, curato quest’anno da Alessandro Barbaglia: "Quando si guardano i nomi passati a Gallarate fa impressione vederne tanti di prestigio, quei nomi che oggi sono sullo sfondo del segnalibro che regaliamo al pubblico". Tutti gli incontri si svolgono al MaGa. Sul sito Eventbrite è possibile consultare il programma completo e prenotare il proprio posto: già oltre duemila le prenotazioni, chiuse per Donato Carrisi che sarà al MaGa questa sera, per Fabio Volo giovedì, per Mario Calabresi venerdì e per Felicia Kingsley (nella foto) domenica, giorno di chiusura. Complessivamente sono 12 gli appuntamenti in programma. Dopo l’inaugurazione con Valentina Mastroianni, gli incontri ieri con Pierpaolo Spollon e Luigi Mascheroni; oggi Paolo Roversi in mattinata incontrerà i ragazzi delle scuole, mentre nel pomeriggio alle 17,30 sarà presente Daniele Vaschi con il libro Comprami, tratto dal podcast omonimo sul mondo di Onlyfans; in serata protagonista il giallista Donato Carrisi. Domani gli incontri con Manlio Castagna, Matteo Saudino e Stefano Nazzi. Tra gli ospiti del festival, da giovedì a domenica, giornata di chiusura, Fabio Volo, Mario Calabresi, Erri de Luca, Roberto Mercadini, Felicia Kingsley, Daniele Capezzone, Giancarlo De Cataldo.Ros.For.