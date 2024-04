Due incontri pubblici sul tema Costituzione

L’Associazione nazionale partigiani d’Italia organizza due incontri pubblici. Il primo oggi alle 21 in biblioteca a Parabiago (via Brisa 1): una conferenza a tema "Contro la modifica costituzionale, contro il premierato e l’autonomia differenziata". I lavori saranno coordinati da Primo Minelli, presidente Anpi di Milano e provincia. Interverranno la professoressa Maria Agostina Cabiddu, docente di Diritto pubblico e amministrativo del Politecnico di Milano, e l’onorevole Franco Monaco. Il secondo incontro si terrà 18 aprile alle 21, nella sala degli stemmi del Comune di Legnano. Emanuele Fiano presenterà il libro "Sempre con me", le lezioni della Shoah (Piemme). L’autore tiene insieme i ricordi delle persone a lui più care: da suo padre Nedo fino a Liliana Segre, da Primo Levi a Sami Modiano. Sarà presente il sindaco Lorenzo Radice.S.V.