Due aggressioni tra giovani. Tre i socorsi

Due aggressioni nella notte tra sabato e domenica a Varese. Feriti tre giovani tra i 24 e i 26 anni, in entrambi i casi resta da chiarire il movente. Un copione che si ripete di frequente nel fine settimana quando, complice l’abuso di alcol, gli animi si accendono e facilmente dalle parole si passa alle mani, quasi sempre per futili motivi. Dunque nella notte tra sabato e domenica sono stati due gli episodi che hanno richiesto l’intervento di soccorritori e carabinieri.

Il primo episodio dopo le 3, quando l’Sos ha riguardato un ventiseienne aggredito in via Adamoli, non distante dalle stazioni. Sul posto l’ambulanza che poi ha trasportato il giovane in codice giallo al Pronto soccorso e i carabinieri che hanno avviato le indagini: ieri non risultava alcuna denuncia. Il secondo evento dopo le 4 con due giovani, 24 e 25 anni, soccorsi dai sanitari: uno è stato medicato sul posto, l’altro trasportato al Circolo di Varese. Indagano i carabinieri.

Di recente particolare allarme ha suscitato la maxi rissa tra stranieri avvenuta a Gallarate di fronte alla stazione, sull’episodio indagini sono in corso da parte dei carabinieri per identificare i partecipanti. Nei giorni scorsi sempre a Gallarate altri giovani erano pronti allo scontro con lancio di sassi e bottiglie: all’arrivo della Polizia, si sono dileguati. Ed è allarme sicurezza anche a Saronno, sempre nella zona della stazione, per spaccio e risse. Una situazione nota da tempo, su cui il 13 giugno si terrà la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico convocato dal prefetto Salvatore Pasquariello.

R.F.