L’ombra italiana sul drone spia russo: indagini su un’enclave fedele a Putin in Lombardia. E il dubbio: ci sono stati altri sorvoli? La Procura di Milano indaga sul possibile coinvolgimento di simpatizzanti filorussi residenti in zona: “Stiamo anche analizzando anche altri sorvoli sulla no fly zone sopra il centro di ricerca europeo”