Droga nel controsoffitto del bagno, arrestati due pusher a Gallarate

Arrestati per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti due uomini, un marocchino di 43 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno e un italiano di 55, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti gli agenti in borghese della Polizia di Gallarate hanno notato il nordafricano entrare a casa del pregiudicato italiano.

I poliziotti sono intervenuti nel momento in cui lo straniero usciva dall’abitazione. I due sono stati colti di sorpresa e la polizia ha proceduto alle perquisizioni personali e domiciliari. Su una mensola della cucina sono state rinvenute 11 dosi di cocaina, sono stati trovati anche 160 grammi di marijuana rinvenuta nel controsoffitto del bagno, di una dose di eroina, di un bilancino di precisione digitale e di una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Addosso al cittadino marocchino è stato rinvenuto un involucro in carta contenente 6 grammi di cocaina, mentre nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati e sequestrati 2.170 euro, provento della sua attività di spaccio. Al termine dell’operazione i due pusher sono stati arrestati.