Dono per i volontari di Sos Stazione. Ecco sette smartphone ricondizionati

Ieri la consegna di sette smartphone ricondizionati alla rete di volontari Sos Stazione attiva a Busto Arsizio nell’aiuto quotidiano alle persone senza fissa dimora. La donazione è stata effettuata dagli studenti della 1ª C del Cfp Promos di Magnago sotto la la guida del docente, Massimiliano De Cinque, da molti anni impegnato come volontario promotore di iniziative per il recupero di dispositivi elettronici (pc, tablet, cellulari) altrimenti destinati allo smaltimento come rifiuti, nel progetto “Ricondizionamento di Smartphone”.

I ragazzi stanno seguendo con entusiasmo il corso, spiega De Cinque: "Non solo hanno acquisito nuove competenze tecniche ma hanno anche contribuito a ridurre i rifiuti elettronici, comprendendo il valore di questa attività, che è anche rispetto per l’ambiente insieme in questo caso all’attenzione all’altro".

Ieri mattina la consegna ai volontari di Sso stazione di Busto Arsizio, per aiutare le persone senza fissa dimora, garantendo il contatto. Sottolinea il docente:"È un piccolo gesto di grande solidarietà che dimostra come, insieme, possiamo fare la differenza. I ragazzi sono entusiasti di partecipare a queste iniziative solidali. Oltre a sviluppare competenze tecniche sono felici di rendersi utili alla collettività".

La lezione di Massimiliano De Cinque non è soltanto la trasmissione di nozioni tecniche indispensabili per acquisire competenze necessarie all’interno del mondo del lavoro ma è anche educazione al riuso contro lo spreco, perché, ricorda "ogni dispositivo recuperato è un passo a tutela dell’ambiente".

Il suo progetto è anche solidarietà verso chi ha bisogno e riceve in dono i dispositivi rigenerati perché, sottolinea: "In un’epoca in cui siamo tutti connessi, nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Ogni donazione, ogni piccolo gesto di solidarietà, può fare una differenza enorme nella vita di persone in difficoltà".