Raggiravano donne sole e benestanti, restano in carcere i truffatori “insospettabili”

Busto Arsizio, 1 settembre 2023 - Restano in carcere i tre uomini arrestati nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Varese, accusati di circonvenzione di incapace: avrebbero raggirato due donne, sole, benestanti ma definite dagli inquirenti psicologicamente fragili, sottraendo loro un patrimonio di oltre 1 milione di euro.

Gioacchino Fera, 53 anni, infermiere, Andrea Luraschi, 34 anni, architetto e Giuseppe Santuccione, 46 anni, nella mattinata di ieri comparsi davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, hanno reso dichiarazioni spontanee, i primi due hanno dato la loro versione dei fatti, sostenendo che i soldi erano stati dati spontaneamente dalle presunte vittime, il terzo, ascoltato per rogatoria in quanto detenuto a Pescara, invece ha rigettato ogni addebito.

Il gip di Busto Arsizio Stefano Colombo ha r espinto le istanze di scarcerazione o, in subordine, di attenuazione della misura cautelare presentate dopo l’interrogatorio di garanzia. I tre uomini restano in carcere.