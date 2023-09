Donna urtata da furgone Caccia al conducente

Carabinieri al lavoro per cercare di risalire all’identità del conducente del furgone che lunedì mattina ha colpito una 58enne e non si è fermato a prestarle aiuto. È successo intorno alle 11 in via Fratelli Kennedy in una zona defilata, alla periferia cittadina. La donna stava correndo quando è stata colpita dal furgone, secondo alcuni testimoni un Ducato bianco. È finita a terra ma il conducente non si è fermato lasciandola sull’asfalto. A mettere in moto i soccorsi, alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato la centrale operativa Areu. La donna fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ma è stata comunque portata all’ospedale di Tradate per cure ed accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno avviato le indagini per identificare il mezzo e soprattutto il conducente, che sarà chiamato a rispondere dell’accusa di omissione di soccorso. Utili potranno rivelarsi le immagini della videosorveglianza della zona: i filmati sono stati recuperati dai militari. S.G.