Donacibo ai poveri Nelle Scuole solidali raccolte 5 tonnellate

Quasi 5 tonnellate di cibo destinato allo spreco recuperato grazie all’iniziativa Donacibo, promossa dall’associazione La Luna Banco di Solidarietà, che da anni con le scuole di Busto Arsizio, dai nidi alle superiori, raccoglie derrate alimentari non deperibili da distribuire alle 120 famiglie indigenti che assiste. L’iniziativa è iniziata oltre dieci anni fa con due scuole, poi il progetto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, si è ampliato coinvolgendo un numero sempre più alto di istituti. Proprio il crescente coinvolgimento di alunni, insegnanti e genitori è segno che questo semplice gesto di carità ha una valenza altamente educativa. Per il 2023 il numero totale di studenti coinvolti è stato di circa 13mila, il cibo raccolto 4.719 kg. L’altro giorno la consegna dei riconoscimenti “Scuola solidale“ alle scuole premiate, che si sono distinte per la quantità di derrate raccolte, da parte degli assessori Daniela Cerana (Politiche educative) e Paola Reguzzoni (Inclusione). "Siamo orgogliosi di voi" hanno detto ai ragazzi delle scuole premiate gli assessori. L’ iniziativa Donacibo si svolge nelle scuole di Busto durante la terza settimana di Quaresima, con lo scopo di raccogliere cibo non deperibile, che viene stoccato nel magazzino dell’associazione, da destinare all’aiuto di persone e famiglie in situazione di indigenza segnalate anche dai servizi sociali e dai centri di ascolto delle parrocchie.