Don Pietro Guzzetti lascia il ministero, "Se sono stato capace di farvi incontrare lo sguardo del Signore"

Con grande semplicità con un annuncio al termine della messa delle 18,30 nella sua parrocchia di Brugherio. Così don Pietro Guzzetti sacerdote d’origine saronnese ha annunciato l’intenzione di lasciare il ministero. Ha ribadito la sua decisione e le sue scelte anche sulla propria pagina Facebook: "Concluderò il mio servizio con le messe di domenica 9 luglio, giorno nel quale lascerò Brugherio".Ordinato sacerdote a Milano l’11 giugno 2011 è stato responsabile della pastorale giovanile per sette anni a Desio e dal 2018 è vicario parrocchiale a Brugherio. "Ringrazio il Signore per ogni singolo giorno di questi 12 anni di sacerdozio, vissuti con gioia e dedizione, colmi di doni e soddisfazioni – ha spiegato sui social – Ringrazio le comunità che mi hanno accolto e mi hanno sostenuto con la preghiera. Ringrazio i confratelli con i quali ho collaborato. Ringrazio la mia famiglia che non ha mai smesso di restare al mio fianco in ogni cambiamento del mio cammino". Ha concluso con un pensiero hai propri fedeli: "Se sono stato capace di farvi incontrare, anche solo per un istante, lo sguardo del Signore rivolto a voi, allora mi posso reputare soddisfatto". S.G.