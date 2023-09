Don Marco Ludovici saluta i parrocchiani

Dopo 12 anni don Marco Ludovici, parroco di San Domenico, lascia Legnano per diventare prevosto a Lissone. Al suo posto è arrivato dalla parrocchia di Nerviano don Claudio Maria Colombo. "Il 18 settembre del 2012, quando per la prima volta dormii qui in parrocchia a San Domenico, rimasi colpito dalla grandezza di questa chiesa, e mi chiesi come avrei fatto a conoscere così così tante persone. Oggi, che devo salutarvi, guardo la chiesa e sento proprio che è stata una famiglia, una casa. Ringrazio tutti voi: ho sentito questa comunità come una mia famiglia.

E ciò che è stato costruito resterà". Ch.S.