Diritti di imbarco. Ora i sindaci battono cassa

La battaglia legale dura da dieci anni, riguarda la tassa d’imbarco (addizionale comunale sui diritti di imbarco) che per legge spetta ai Comuni nella sede aeroportuale: per Malpensa sono Ferno, Samarate, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Casorate Sempione e Cardano al Campo. Ora battono di nuovo cassa chiedendo gli arretrati per 3,9 milioni per gli anni tra il 2005 e il 2007, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato. L’atto di intimazione è stato inviato al legale rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri. Le cifre spettanti a ogni Comune sono indicate sull’atto inviato a Roma: per Ferno 1,4 milioni, per Samarate 148mila euro, per Somma Lombardo 883mila euro, per Cardano al Campo 347mila euro, per Vizzola Ticino 73mila euro, per Casorate Sempione 157mila euro, per Lonate Pozzolo 789mila euro. Cifre, che devono essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria. Rosella Formenti