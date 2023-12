“Dicembre in sicurezza“. Due denunciati per droga

Sequestro di droga a Legnano e denuncia per spaccio a Pogliano Milanese. Sono due dei risultati dei servizi straordinari effettuati dai comandi dell’aggregazione Asse del Sempione fra la sera dell’1 e la notte del 2 dicembre, grazie al progetto regionale “Dicembre in sicurezza“.

Un extracomunitario è stato sorpreso nella zona della stazione con otto dosi di cocaina pronte per lo spaccio; al suo domicilio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 40 grammi di droga e un bilancino. L’uomo è stato condotto al comando di corso Magenta per l’identificazione e denunciato per spaccio. Gli operatori del Comando unico di Pogliano-Nerviano hanno invece denunciato un soggetto per spaccio e ne hanno sanzionati altri due per consumo. Sono stati inoltre controllati dieci pubblici esercizi ed è stata elevata una sanzione amministrativa a un bar nell’Oltrestazione.

L’attività di polizia stradale, sui principali assi viari, ha visto il controllo di 120 veicoli e l’accertamento di 66 violazioni al codice della strada, in particolare velocità eccessiva e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Intercettato dalla radiomobile alla bretella del nuovo ospedale, un mezzo che procedeva a velocità elevata, nonostante l’alt ha continuato la corsa e solo dopo un breve inseguimento è stato fermato. Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, veicolo sequestrato.