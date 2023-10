Di corsa per tre chilometri nel verde: solidarietà per i bimbi di Magenta

Molti hanno chiesto di andare a EuroDisney Parigi, un altro di vedere una partita dei Los Angeles Lakers. Sono solo un paio dei desideri dei bambini seguiti dall’associazione “Le Stelle di Lorenzo“ che ieri, alla riserva naturale della Fagiana a Pontevecchio di Magenta, ha organizzato una corsa di tre chilometri riservata agli alunni delle scuole di Magenta e ai loro genitori, oltre all’elementare di Santo Stefano Ticino.

"L’iniziativa serve a far capire ai bambini che ci sono coetanei che non possono camminare né correre e sono costretti per mesi e mesi in camere sterili – commentato Tiziana Macchi, presidente dell’associazione – Cerchiamo di far passare il messaggio che essere solidali è importante, fin dalla più giovane età". Le scuole che hanno aderito sono la Santa Caterina, De Amicis, Pontenuovo, Santa Gianna Beretta Molla, Santo Stefano Ticino. Il percorso è quello che, dal cancello della Fagiana, arriva al Centro Parco sui sentieri del Parco del Ticino. I bambini seguiti da “Le Stelle di Lorenzo“ sono affetti da gravi patologie e sottoposti a pesanti cure.

"I desideri che cerchiamo di esaudire sono quelli dei ragazzini dai sei ai sedici anni – aggiunge Macchi – Pensiamo che il desiderio debba essere quello del bambino e non dei genitori. Se un bambino ci chiede un giocattolo, sappiamo che quello è il suo desiderio. Se ci chiede di andare ai Caraibi, ben difficilmente sarà il suo desiderio". La presidente Macchi aggiunge che spesso per un bambino che sta vivendo una vita di grande disagio sapere che qualcuno si preoccupa per lui genera un effetto terapeutico.

Nel corso degli anni l’associazione ha esaudito più di 500 desideri. L’evento è stato seguito dagli assessori ai Servizi sociali Giampiero Chiodini e alle Associazioni Mariarosa Cuciniello. "Tutti i bambini hanno il diritto di essere felici – ha commentato Chiodini durante le premiazioni – La vera vittoria oggi è che i bambini più fortunati hanno rivolto un pensiero ai meno fortunati. Non è cosa da poco".

Graziano Masperi