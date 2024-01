Detenuti protagonisti di un calendario speciale

È un calendario speciale quello per il 2024 proposto dalla cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, che opera nel carcere di via per Cassano a Busto Arsizio. L’iniziativa è nata da un’idea di don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale e parroco di Sant’Anna, ed è stata realizzata con gli scatti del fotoreporter Davide Caforio e il coordinamento di Jacopo Fantinati. Protagonisti alcuni detenuti che sono stati immortalati dal fotografo attraverso i tatuaggi, le immagini impresse sulla loro pelle, senza mostrare il volto, "marchi" che raccontano stati d’animo e vite. "Non ci siamo accontentati di fare le foto ma abbiamo raccolto le loro storie e testimonianze – spiega don David Maria Riboldi. Con il Qrcode presente sul calendario si possono visualizzare i video e capire il senso di quel tatuaggio, cosa c’è dietro quel "marchio". Il calendario è acquistabile sul sito della cooperativa La Valle di Ezechiele, il ricavato è a sostegno dell’attività.R.F.