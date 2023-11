Deposito di fieno in fiamme nella notte

Paura nella notte a Castel Mella, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio vastissimo. A prendere fuoco è stato un grande deposito di fieno, situato nell’area agricola del paese. Le segnalazioni al numero unico per le emergenze 112 sono state moltissime, anche a causa delle fiamme altissime che si levavano dai cumuli di erba secca. L’incendio è stato segnalato attorno alle 20 di sabato. A intervenire sono state varie squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, inviate dalla sala operativa che ha mandato sul posto vari mezzi tra cui un’autobotte “volumetrica“: un mezzo con un grande quantitativo di acqua, circa 25mila litri, capace di mantenere le autopompe sempre in funzione e inoltre due autobotti che hanno fatto la spola verso i più vicini idranti della zona. Le operazioni sono continuate per tutta la giornata di ieri, per evitare l’accensione di nuovi focolai e per bonificare l’area.

Mi.Pr.