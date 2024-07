Del Ponte, un’eccellenza. Padiglione auricolare ricostruito. Un bambino torna a sentire

La conferma dell’eccellenza sanitaria varesina: un delicato intervento di chirurgia plastica è stato eseguito con successo su un bambino di 11 anni nelle sale operatorie dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Si tratta della ricostruzione del padiglione auricolare, realizzato utilizzando della cartilagine costale dello stesso paziente appositamente "scolpita" allo scopo. Il giovanissimo paziente, infatti, a causa di una malformazione congenita, presentava un’atresia auricolare: il suo apparato uditivo, cioè, non si è perfettamente formato sul lato destro, causandogli ipoacusia e, appunto, mancanza di gran parte del padiglione auricolare. La famiglia non risiede nel Varesotto, ma si è rivolta all’Ospedale di Circolo di Varese per accedere alle cure dell’Audiovestibologia varesina, diretta dalla Dottoressa Eliana Cristiofari. Nella struttura ospedaliera varesina ha trovato anche la possibilità di risolvere il problema estetico all’orecchio, grazie alle capacità sviluppate dall’équipe di Chirurgia plastica diretta dal Prof. Luigi Valdatta, uno dei pochi centri in Italia (sono meno di 5) a realizzare la ricostruzione auricolare.

Lo scorso 17 giugno il bambino, perfettamente informato delle fasi e della durata dell’intervento, è entrato in sala operatoria deciso ad uscirne con un orecchio nuovo. Ad eseguire la delicata operazione, che è durata oltre sette ore, la dottoressa Martina Corno e il dottor Federico Tamborini, insieme alla dottoressa Beatrice Corsini, tutti e tre dell’équipe del Professor Valdatta, e l’anestesista Federica Paracchini, della squadra guidata dal dottorAndrea Luigi Ambrosoli. "Si tratta di un intervento di elevata complessità, realizzato solo in pochissimi altri centri in Italia - spiega il Professor Valdatta - Non è il primo intervento di ricostruzione del padiglione auricolare eseguito a Varese, ne abbiamo già realizzati con successo due l’anno scorso su adulti che avevano subito un trauma. Questa volta, non solo il paziente è un bambino, ma l’intervento è stato finalizzato ad ovviare ad una malformazione. È la dimostrazione del livello raggiunto dall’attività pediatrica della nostra struttura e dell’ottima collaborazione avviata con le altre strutture del Dipartimento materno-infantile, diretto dal professor Massimo Agosti, e non solo, come nel caso dell’Audiovestibologia". Per quanto riguarda l’ospedale di Circolo da mercoledì 3 luglio è in funzione la nuova risonanza magnetica, del valore di quasi un milione di euro. Grazie ai fondi del Pnrr, è stata sostituita una delle due Risonanze Magnetiche dell’Ospedale di Circolo di Varese, il nuovo macchinario rientra nel programma di ammodernamento tecnologico dell’Asst Sette Laghi.

Rosella Formenti