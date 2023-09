Danni alle auto in sosta Sotto accusa il ladro

Individuato e denunciato dagli agenti di Polaria un cittadino italiano, ritenuto l’autore di una serie di danneggiamenti, finalizzati al furto di oggetti custoditi sulle autovetture in sosta a Malpensa presso i parcheggi aeroportuali destinati ai passeggeri in partenza. L’attività di indagine è partita da una serie di denunce, presentate sia direttamente all’Ufficio denunce della Polaria sia ad altri uffici delle forze dell’ordine dislocati sul territorio, da parte dei proprietari delle autovetture che, al momento del loro rientro in aeroporto, ritrovavano la macchina con evidenti segni di effrazione e danneggiamenti anche rilevanti. Le autovetture, quasi sempre di categoria superiore, se non addirittura di lusso, venivano aperte, spesso con la rottura dei finestrini laterali, per ricercare oggetti di valore lasciati dai proprietari al loro interno. L’attività investigativa ha permesso di identificare il responsabile, denunciato a piede libero per il reato di furto pluriaggravato. Ros.For.