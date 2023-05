Danni a quindici auto parcheggiate Già identificato terzetto di vandali

Il raid notturno in centro città a Luino con una quindicina di auto parcheggiate tra via Mazzini e piazza San Francesco danneggiate nella notte tra mercoledì e giovedì ha suscitato preoccupazione e tanta rabbia tra i luinesi, ma le indagini subito avviate dai carabinieri con la collaborazione della Polizia locale hanno permesso di dare nel giro di un giorno un volto e un nome ai vandali, sarebbero infatti stati identificati gli autori, tre uomini. Importante il supporto del sistema di videosorveglianza, gli inquirenti hanno visionato infatti le immagini registrate dalle telecamere che hanno fornito elementi utili per identificare i responsabili dei danneggiamenti alle auto, dai vetri mandati in frantumi ai danni alla carrozzeria. Nella stessa notte un’auto è stata data alle fiamme, spente dall’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi dell’incendio. Dagli elementi raccolti il sospetto è che la matrice sia dolosa. Di recente il Gruppo Lavoro Trasporti Vivibilità ha sollecitato attenzione su un altro problema presente in città, la situazione della stazione ferroviaria di Luino, struttura spesso bersaglio dei vandali e in condizioni di pesante degrado, sollecitando interventi.

R.F.