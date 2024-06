Daniele ucciso dal papà, l’impegno di mamma Silvia: “Ho sentito il bisogno di aiutare donne e bambini vittime di violenza”

Gazzada Schianno – Oggi Daniele Paitoni avrebbe compiuto 10 anni. Non potrà soffiare sulle candeline della torta e festeggiare – contagiando con la vivacità che tutti conoscevano – con la mamma, i nonni, i compagni di classe e gli amici dell’oratorio. La vita di Daniele è stata spezzata per sempre dal padre Davide, il primo gennaio 2022. Oggi tuttavia ci sarà un momento importante dedicato a lui, grazie alla mamma, Silvia Gaggini e agli amici che le sono vicini, in occasione del compleanno verrà presentata l’associazione "Per mano si può", obiettivo sensibilizzare sul tema della violenza sui bambini e le donne, fare insieme prevenzione perché certe tragedie non accadano più.

Un anno fa, il 6 giugno 2023, all’istituto Don Guido Cagnola di Gazzada Schianno, dove Daniele frequentava la seconda elementare, al piccolo dal sorriso contagioso è stata intitolata l’aula ludo–didattica, all’esterno la targa con il suo bel volto e un pensiero tratto dal suo libro preferito "Il Piccolo Principe", il capolavoro di Antoine de Saint Exupery, in quest’aula oggi sarà presentata l’associazione, nel ricordo di Daniele.

Un anno fa la mamma aveva detto ricordando il figlio con quelle pagine che parlano al cuore "Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. E la risposta la possiamo dare proprio noi, sì restano proprio nel nostro cuore, nei sorrisi dei suoi compagni, nelle tante persone che gli vogliono bene. Daniele, oggi sei tu il Nostro Piccolo Principe, che ci insegni tanto ogni giorno ricordandoci quanto in questo lungo viaggio della vita, abbiamo ancora da imparare e da scoprire. E anche se non riusciamo più a vederci in carne ed ossa, per trovarti basta alzare lo sguardo e scoprirti tra le stelle, illuminate perché ognuno possa trovarti".

Oggi i compagni di classe, gli insegnanti, gli amici, tutte le persone che gli hanno voluto bene saranno accanto alla mamma Silvia, promotrice del progetto associativo voluto per contrastare la violenza. Un messaggio importante, di cui è portavoce Silvia, donna coraggiosa che dal dolore più terribile per una mamma, la perdita di un figlio, trae ogni giorno la forza per andare avanti impegnandosi in prima persona affinché tragedie come la sua non accadano più. "Oggi è il compleanno del mio Daniele – dice – il nostro Piccolo Principe è qui in mezzo a noi, sorride, lo sento vicino sempre. Buon compleanno Daniele, ti mando i miei auguri, e ti ringrazio perché grazie a te, al tuo sorriso vado avanti e ora c’è un nuovo progetto per ricordarti, l’associazione, tu dal Cielo ci sosterrai". L’idea dell’associazione è nata due anni fa, dopo un’iniziativa del Comune di Valganna dal titolo "Per mano si può" a cui Silvia Gaggini era stata presente.

“Da quel momento – spiega – ho sentito in me il bisogno di fare qualcosa impegnandomi contro la violenza di cui purtroppo sono vittime bambini e donne, ne ho parlato con alcuni amici e ha cominciato a prendere forma il progetto associativo nel ricordo di Daniele". Obiettivo del sodalizio la sensibilizzazione su un tema delicato e drammatico e allo stesso tempo promuovere la formazione di operatori per la prevenzione di situazioni in cui la violenza potrebbe fare vittime innocenti, bambini e donne. "Per mano si può" oggi sarà un dono di compleanno speciale di una mamma coraggiosa, Silvia Gaggini per il figlio Daniele, un progetto perché altre madri non debbano soffrire il suo stesso dolore. Il Piccolo Principe Daniele le sarà accanto, presente nel cuore con il suo sorriso, come ogni giorno.