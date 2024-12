Dalle scuole cinquemila paia di occhiali

Sono oltre 5mila gli occhiali usati raccolti in città tra gli alunni grazie al progetto promosso da Lions Club Castellanza Malpensa, in collaborazione con Comune, Confcommercio e comitato Commercianti centro cittadino, con il coinvolgimento di alcuni negozi di ottica e degli istituti comprensivi. È stata davvero grande la risposta all’iniziativa da parte di studenti e famiglie: sono stati 5.557 quelli raccolti, un record a livello nazionale. Per stimolare la partecipazione delle scuole, il Lions Club ha messo in palio un microscopio che è stato assegnato all’istituto Maria Immacolata, che ha raccolto ben 303 paia.

Dopo essere stati ricondizionati, gli occhiali saranno distribuiti nelle missioni umanitarie e in città a persone fragili, segnalate dall’assessorato all’Inclusione sociale e Salute. Gli ottici che collaborano all’iniziativa visiteranno gratuitamente le persone e daranno indicazioni sulla tipologia di occhiali più adeguati. Si tratta di Centrovista Besozzi, Ottica Cheroni, Ottica Sant’Edoardo, Ottica Rocchitelli, Ottica Ceccuzzi, Ottica Sonnino, Ottica Gallazzi, Ottica Cristina, Ottica Moderna e Ottica Manara. Gli occhiali usati vengono ricondizionati a Chivasso, nell’unico centro italiano dei diciannove centri Lions per la rigenerazione di occhiali da vista sparsi in tutto il mondo. L’altro giorno la premiazione nella palestra dell’istituto Maria Immacolata con tutti i bambini delle elementari e dell’ultimo anno della materna, insieme agli insegnanti e alla direttrice, madre Maria Luisa Oggioni, alla presenza dei vertici del Lions Club guidato da Sara Ugazio e del sindaco Emanuele Antonelli e degli assessori Chiara Colombo, Matteo Sabba e Paola Reguzzoni. Ros.For.