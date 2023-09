Dalla Regione 360mila euro ai Comuni di Varese per l'accoglienza dei minori

Ammontano a più di 360mila euro i fondi stanziati da Regione Lombardia a favore dei Comuni con meno di tremila abitanti della provincia di Varese che hanno sostenuto spese per l’accoglienza dei minori in comunità. Una misura che l’assessore regionale alla famiglia Elena Lucchini ha voluto illustrare agli stessi sindaci e alle istituzioni in un incontro che si è svolto presso l’Ufficio territoriale della Regione in viale Belforte a Varese. Presenti tra gli altri anche il prefetto Salvatore Pasquariello e il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini.

Si tratta di un intervento diretto a sostegno degli enti locali che garantisce loro una percentuale di risorse proprie superiore alla media regionale", ha detto Lucchini, ricordando come i costi delle rette impattino pesantemente sui bilanci dei piccoli comuni. Le risorse stanziate dalla Regione permettono di coprire quasi la metà dei costi, che sono in continua crescita. Il numero di minori accolti in comunità del resto è aumentato del 10% dal 2018 al 2022. Presente al fianco dell’assessore Lucchini il consigliere regionale varesino Emanuele Monti, presidente della Commissione welfare, che ha poi accompagnato l’assessore anche nella seconda tappa della sua giornata varesina, con una visita presso la “Casa della Nutrice“. La struttura è un punto di riferimento per le donne vittime di violenza e per i loro figli. Nel 2022 la rete di Varese ha preso in carico 363 donne: in media quindi una al giorno.

L.C.