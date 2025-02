Dal marketing alla mediazione. Corso per agenti immobiliari. Consegnati ventisette diplomi

Tra gli aspetti approfonditi durante le lezioni ci sono l’urbanistica, il marketing immobiliare e la mediazione. Ma anche lo storytelling del prodotto e la filosofia di Galileo. È una preparazione ampia che spazia dal tecnico all’umanistico quella che ricevono i partecipanti al corso di aggiornamento per mediatori immobiliari promosso da Fimaa Varese insieme all’Università degli studi dell’Insubria. A conclusione della quinta edizione si è svolta in Confcommercio Uniascom Varese la cerimonia di consegna degli attestati ai 27 corsisti. Una proposta di alta formazione partita come progetto pilota da Varese e che ha portato ad altre iniziative simili nel resto del paese, fino alla nascita nel 2023 di un corso di laurea triennale alla Sapienza di Roma. L’auspicio espresso sia da Fimaa che dall’ateneo varesino è quello di poter in futuro replicare l’esperienza all’ombra del Sacro Monte. Lo ha definito un sogno Fabio Minazzi, direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico Cattaneo e Preti dell’Università dell’Insubria.

"Sarebbe positivo se riuscissimo a fare la stessa cosa qui a Varese con anche gli operatori di Como e Lecco", ha aggiunto Santino Taverna, presidente provinciale e nazionale di Fimaa. La quinta edizione del corso ha infatti accolto non solo agenti varesini ma anche provenienti dalle province limitrofe. Tra di loro chi ha da poco iniziato a lavorare nel settore e chi invece ha decenni di esperienza. "La fame di sapere è importante per riuscire a fare bene questo mestiere, che ha una miriade di sfaccettature", ha sottolineato Taverna. L.C.