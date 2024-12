Dal cotonificio all’università in un docufilm

Arriva alla sua fase finale il progetto “Noi della Cantoni“, lanciato un anno fa con il sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto e il patrocinio del Comune, per raccogliere testimonianze sull’esperienza lavorativa e di vita degli ex dipendenti del cotonificio, oggi sede della Liuc. Le oltre venti interviste sono diventate un documentario, che l’Università presenterà domani alle 14 in Villa Jucker nell’ambito di un incontro dal titolo “Heritage, industria e territorio“, organizzato dal Liuc Heritage Hub, centro di ricerca dell’Ateneo dedicato allo studio delle tradizioni produttive. Le interviste e le visite videoregistrate costituiscono la base per materiali destinati alla fruizione del pubblico e ulteriori approfondimenti.

Alcuni spezzoni del documentario saranno usati anche in una app interattiva gamificata, realizzata anch’essa con il contributo della Fondazione e sviluppata con la collaborazione di alcune scuole del territorio (Crespi di Busto Arsizio e Fermi di Castellanza), per valorizzare il patrimonio di archeologia industriale lungo la Valle Olona. Il programma prevede interventi di esperti che porteranno esempi concreti sul valore del patrimonio storico culturale in Italia e all’estero. Partendo dagli spunti di una pubblicazione internazionale recentemente curata da Heritage Hub, Daniele Pozzi (nella foto), coordinatore del centro , dialogherà con Mario Perugini, condirettore della rivista Imprese e Storia, e Angelo Riviezzo, docente dell’Università del Sannio, per approfondire come il crescente interesse per il patrimonio aziendale stia influenzando sia il mondo accademico che quello imprenditoriale. S.V.