Dal bilancio cinque milioni per la sicurezza

Con 21 voti favorevoli e 9 contrari il bilancio di previsione 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio comunale di Varese al termine di due serate di lavori. Diventa così operativa la manovra economica di Palazzo Estense per il prossimo triennio. "Un bilancio - commenta l’assessore alle risorse Cristina Buzzetti - con i conti in ordine, grazie al ripianamento del disavanzo di 8,5 milioni di euro, e soprattutto senza nessun incremento di imposte, canoni, tasse o tariffe". Con un emendamento presentato dalla maggioranza sono stati inseriti nella manovra 3,5 milioni di euro che rappresentano una parte dei ristorni dei frontalieri di cui Varese avrà diritto dal 2024.

La somma sarà utilizzata per le manutenzioni cittadine e le asfaltature. Per quanto riguarda i servizi alla persona vengono recepite le maggiori richieste che provengono dalle famiglie con oltre 20 milioni a bilancio. Si conferma anche per l’anno prossimo la misura degli asili nido gratis mentre i servizi educativi vedono uno stanziamento di 7,5 milioni di euro.

Incremento di risorse per la sicurezza con uno stanziamento di quasi 5 milioni. Per quanto riguarda la cultura e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali gli stanziamenti sono di oltre 3 milioni e 200mila euro. Oltre 17 milioni vengono riportati alla voce ambiente, sviluppo sostenibile e tutela territorio e 450mila euro sono destinati al nuovo canile. 6 milioni per trasporti e mobilità, 2 milioni per sport e tempo libero. Quindi le opere finanziate dal Pnrr.

L.C.