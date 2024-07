Dà in escandescenze e aggredisce gli agenti

Le sue urla l’altra sera nel capoluogo hanno allarmato i condomini. Il giovane, poco più che ventenne, gridava frasi senza senso e sembrava delirare, tanto che è stato chiamato il 112. Sul posto è arrivata una Volante, gli agenti sono stati minacciati dal ragazzo che stava cercando di spaccare una bottiglia contro una porta. Alla vista dei poliziotti ha avuto una reazione violenta e non ha esitato ad aggredirli, per il personale di servizio un calcio al ginocchio e altre ferite guaribili in una settimana. Il ventenne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, agli agenti ha rivolto parole pesanti e li ha minacciati. Ieri mattina è comparso in Tribunale a Varese per il giudizio direttissimo. Non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, a fronte della richiesta del pubblico ministero di applicare l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ed è stato rimesso in libertà. La prossima udienza è fissata per settembre.

R.F.