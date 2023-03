Dà in escandescenze al pronto soccorso

Era stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per medicare alcuni tagli. Ed è stato lì che ha perso il controllo. I carabinieri di Vigevano hanno arrestato, nella notte tra sabato e domenica, Santo Russo, 34 anni, residente in provincia di Varese e ospite in città a casa di un amico. A differenza dei recenti episodi che hanno interessato il reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale cittadino l’uomo non ha provocato danni ma per ricondurlo alla calma sembra che i militari abbiano estratto i teser. Quello dell’altra notte è l’ennesimo episodio che si registra in poco tempo al Pronto soccorso cittadino. Trattenuto in camera di sicurezza, l’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice che ha convalidato l’arresto effettuato dai militari dell’Arma e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.