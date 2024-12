Vento forte nella notte, a Cuvio le lamiere di un capannone volano in un parcheggio: danni a un’auto

Cuvio (Varese), 24 dicembre 2024 – Vigili del fuoco in azione a causa del forte vento che continua a soffiare su tutta la provincia di Varese: numerosi gli interventi effettuati nella sera e notte tra lunedì 23 e 24 dicembre.

Il comando provinciale ha segnalato circa 30 uscite da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, con particolare attenzione al Luinese e al territorio della città di Varese.

A Cuvio, in via Erminia Maggi, prima delle 8 di oggi, la copertura in lamiera di un piccolo capannone è stata divelta dal vento ed è caduta su un parcheggio poco distante. Una vettura è stata danneggiata. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari di Laveno.