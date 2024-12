Cuveglio, provocazione dei DoRa: striscione neonazista con svastica

Cuveglio, 1 dicembre 2024 – Ancora un oltraggio alla storia d’Italia e alla memoria condivisa da parte dei Do.Ra., la Comunità dei dodici raggi, gruppuscolo di ispirazione neonazista attivo soprattutto nel Varesotto, dove è stato fondato e ha la sua sede.

Ieri, sabato 30 novembre, i militanti di estrema destra si sono ritrovati a Cuveglio, davanti al monumento ai caduti, che ricorda anche una battaglia combattuta 81 anni fa fra partigiani e forze di occupazione. Di quello scontro, ieri, ricorreva l’anniversario.

I supporter neonazisti hanno srotolato uno striscione con la scritta "San Martino: il tuo nome è scritto con il sangue sopra il mio destino". A sinistra della slogan campeggiava una svastica; a destra, un fascio littorio. L'immagine dei militanti in posa con lo striscione in mano, a coprirne anche i volti nel tentativo di evitare una qualsiasi identificazione, è stata successivamente diffusa sul canale Telegram del gruppo.

La nota

Sull’episodio è intervenuto oggi, domenica 1 dicembre, il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, già sindaco di Malnate, nel Varesotto. “Quanto accaduto a Cuveglio è un insulto alla memoria dei caduti e una ferita per i valori democratici su cui si fonda la nostra comunità. È inaccettabile che, ancora oggi, si manifesti pubblicamente un'apologia del fascismo e del nazismo, ideali sinonimo di oppressione, violenza e negazione della libertà", queste le sue parole.

La Valcuvia, prosegue Astuti, “è un luogo simbolo della Resistenza, teatro di uno degli episodi eroici del 1943, quando il 'Gruppo Cinque Giornate', composto da militari italiani che decisero di opporsi all’invasore nazista e ai collaborazionisti fascisti, affrontò con coraggio il nemico".

L’auspicio, è la chiosa dell’esponente Dem, “è che le autorità competenti rintraccino quanto prima i responsabili del gesto e che il gruppo in questione, sotto inchiesta dal 2017 (fascicolo aperto in procura a Busto Arsizio, ndr), venga messo fuori legge una volta per tutte"