Cura della vita. Incontro con gli esperti

Si intitola “La cura della vita fino alla fine” l’incontro in programma giovedì alle 20.30 alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, organizzato dalla sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con l’Istituto La Provvidenza e le associazioni Mai Paura, Amici di Rossella e Stella Polare e il patrocinio di amministrazione comunale e Asst Valle Olona. Il comitato scientifico è composto da Ivanoe Pellerin, Claudia Castiglioni, Paola Mega (Hospice della Provvidenza), Rita Maimone (ex coordinatrice dell’Hospice dell’Ospedale di Busto e fondatrice dell’associazione Amici di Rossella), Laura Ceppi ed Emanuela Bossi (Mai Paura). L’altro giorno la presentazione dell’iniziativa, su un tema molto delicato che - ha sottolineato il presidente della Lilt Ivanoe Pellerin (nella foto) - la società tende a nascondere e a connotare da timori e dolore, "noi invece vogliamo proporre una riflessione buona, offrire forza e sostegno, far capire che si può vivere la fine in un altro modo. Nel percorso della vita la valigia dei ricordi deve contenere non solo la sofferenza e le difficoltà, ma anche la luce e la speranza".

Il sindaco Emanuele Antonelli ha ringraziato le associazioni per l’attività di informazione che promuoveranno attraverso la serata: "Purtroppo molte persone arrivano con grandi sofferenze al termine della loro vita e non tutti sanno che esistono dei servizi che possono aiutare ad alleviare il dolore e a vivere con dignità gli ultimi giorni". Gli interventi saranno a cura di Ivanoe Pellerin (Vivere con le cure palliative), Luciano Orsi (Vivere tra scienza e coscienza) e Don Stefano Cucchetti (Vivere fino alla fine della vita).