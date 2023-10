Omicidio-suicidio a Cuasso al Monte, il sindaco: “Sgomenti, da dove nasce una tragedia come questa?”

Cuasso al Monte (Varese), 26 ottobre 2023 – Di fronte alla tragedia familiare che improvvisamente ha scosso il paese, l’omicidio-suicidio che si è compiuto ieri a Cuasso al Monte dove un anziano, Pierluigi Lachi, ha ucciso la moglie, Pinuccia Anselmino e poi si è tolto la vita, il sindaco Loredana Bonora ha affidato una riflessione alla pagina social del Comune.

Scrive Bonora “Ci ritroviamo sgomenti per quanto è accaduto. Qualcosa che troppo spesso sentiamo nei telegiornali, è successo qui e ci travolge. Questa volta non abbiamo dovuto utilizzare solo l’udito e la vista, come di solito facciamo per apprendere una notizia, ma scopriamo che è entrato in gioco il tatto che è riuscito a toccarci e a ferirci, perché questa volta non siamo stati protetti da uno schermo che ci ha divisi da un’immagine violenta”.

Prosegue la riflessione “Ciascuno di noi si sta chiedendo “perché è successo?”, sperando che siano gli esiti delle indagini a darci una spiegazione, ma quando l’avremo non ci sentiremo rasserenati”.

Per ricevere una risposta consolatoria, continua “ forse dovremmo cambiare la domanda da porci: “Qual è il seme da cui nasce una tragedia come questa?”, e poi fermarci, riflettere, ascoltarci. Ho trascorso il pomeriggio a cercare quel seme e credo di averlo trovato in ogni essere umano”. E’ dolorosa la conclusione “ è un seme infestante che si nutre di discordia e rabbia. E’ il seme che scatena quotidianamente i nostri conflitti, tutte le volte che perdiamo la pazienza, che parliamo male di qualcuno, che restiamo indifferenti. E’ il seme che, se ben coltivato, cresce rigoglioso e diventa violenza, distruzione, guerra. Non si può sopprimere ma lo si può inaridire con uno sguardo d’amore per tutto ciò che ci circonda e accade".

Lachi e la moglie erano una coppia tranquilla, non c’erano segnali che potessero far presagire la tragedia che invece si è manifestata all’improvviso, ponendo fine all’esistenza di due anziani coniugi insieme da una vita.